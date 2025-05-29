Калининградские приставы уличили МФО в нарушении прав должника

Микрофинансовая организация получила предупреждение за нарушение прав должника. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Калининградец оформил договор потребительского займа на сумму 292 тысячи рублей под 25% годовых. Сначала он регулярно выплачивал транши, но потом его доход сократился более чем на треть. Заемщик обратился к кредитору с просьбой предоставить кредитные каникулы, но получил отказ. Вместо отсрочки платежей мужчине и его матери стали поступать звонки и сообщения с неизвестных номеров с требованием погасить просроченную задолженность. Звонившие оказывали психологическое давление на должника и его мать и даже угрожали, что запрещено законом.

Мужчина обратился за помощью в УФССП. Приставы изучили материалы дела и выяснили, что микрофинансовая организация переуступила долг коллекторам из Ростова-на-Дону, которые взаимодействовали с гражданином и его семьей. Коллекторской организации было объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований федерального закона. Если психологическое давление на должника не прекратится, то следующим шагом станет привлечение нарушителей к административной ответственности и штрафу до полумиллиона рублей.