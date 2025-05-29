Калининградские приставы уличили МФО в нарушении прав должника

Все новости по теме: Долги

Микрофинансовая организация получила предупреждение за нарушение прав должника. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Калининградец оформил договор потребительского займа на сумму 292 тысячи рублей под 25% годовых. Сначала он регулярно выплачивал транши, но потом его доход сократился более чем на треть. Заемщик обратился к кредитору с просьбой предоставить кредитные каникулы, но получил отказ. Вместо отсрочки платежей мужчине и его матери стали поступать звонки и сообщения с неизвестных номеров с требованием погасить просроченную задолженность. Звонившие оказывали психологическое давление на должника и его мать и даже угрожали, что запрещено законом.

Мужчина обратился за помощью в УФССП. Приставы изучили материалы дела и выяснили, что микрофинансовая организация переуступила долг коллекторам из Ростова-на-Дону, которые взаимодействовали с гражданином и его семьей. Коллекторской организации было объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований федерального закона. Если психологическое давление на должника не прекратится, то следующим шагом станет привлечение нарушителей к административной ответственности и штрафу до полумиллиона рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter