Проект строительства ул. Тихоокеанской в Калининграде прошёл госэкспертизу

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Проект строительства ул. Тихоокеанской в Калининграде прошёл госэкспертизу

Госэкспертиза одобрила проект строительства ул. Тихоокеанской в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Работы необходимо провести на участке от ул. Алданской до ул. Спасателей, «включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101». В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила компания «Дорсервис — Калининград». Указанный застройщик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Положительное заключение получено 28 мая 2025 года.

О том, что городские власти решили достроить улицу Тихоокеанскую, стало известно в июне 2024 года. Тогда же было подписано постановление об осуществлении капитальных вложений в дорожную инфраструктуру микрорайона Космодемьянского. В общей сложности, с учётом реконструкции ул. Челюскинской, на работы выделялось более 200 млн рублей. Протяжённость участка — 545 метров. Работы планировали завершить «к 2025 году».

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