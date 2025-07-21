В Калининграде готовятся к строительству улиц в микрорайоне Космодемьянского

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В Калининграде готовятся к строительству улиц в микрорайоне Космодемьянского

Власти Калининграда ищут подрядчиков для строительства ул. Тихоокеанской и реконструкции ул. Челюскинской в микрорайоне им. Александра Космодемьянского. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

На ул. Тихоокеанскую выделяют 223 533 511 рублей. Речь идёт о строительстве участка от ул. Алданской до ул. Спасателей, «включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101». Контракт необходимо исполнить за 370 дней.

На реконструкцию Челюскинской власти готовы потратить 69 968 912 рублей. Работы необходимо выполнить от ул. Тихоокеанской до дома № 20/22 по ул. Челюскинской. Срок исполнения контракта — 340 дней.

Заявки на участие в обоих торгах принимают с 18 по 28 июля 2025 года. Итоги аукционов планируют подвести 30 июля. Источник финансирования — городской бюджет.

Госэкспертиза одобрила проекты строительства ул. Тихоокеанской и реконструкции Челюскинской в мае 2025 года.

О том, что городские власти решили достроить улицу Тихоокеанскую, стало известно в июне 2024 года. Тогда же было подписано постановление об осуществлении капитальных вложений в дорожную инфраструктуру микрорайона Космодемьянского. В общей сложности, с учётом реконструкции ул. Челюскинской, на работы выделялось более 200 млн рублей. Протяжённость участка — 545 метров. Ранее работы планировали завершить «к 2025 году».

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