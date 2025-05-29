Минтруд намерен создать платформу для оценки демографии в регионах

Минтруд планирует создать информационно-аналитическую панель (дашборд), которая будет отражать положение семей в субъектах России. Данные смогут использовать федеральные и региональные органы исполнительной власти для создания в городах и поселках «благоприятной семейно ориентированной инфраструктуры, корректировки мер поддержки семей с детьми и других шагов». Об этом сообщают «Ведомости».

Дашборд будет отражать демографические показатели семей по России, портреты регионов и их рейтинг, а также динамику показателей потребностей семей, перечень мер поддержки и результаты мониторинга СМИ и социологических исследований. Данные будут поставлять Росстат, Минпросвещения, Минздрав, Дом.РФ, Роспотребнадзор, Центробанк и Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения. В рамках проекта также проходят опросы населения — их организует Росстат, Минобрнауки и АНО «Национальные приоритеты».

Проект предполагает сбор данных по удовлетворенности основных потребностей семей по шести блокам («Помощь в присмотре и уходе за детьми, их воспитании», «Комфортные жилищные условия», «Стабильная работа, рост зарплаты, уверенность в завтрашнем дне», «Наличие социальной инфраструктуры рядом с домом», «Качественная и доступная медицинская помощь», «Качественная среда для жизни и воспитания детей»), которые включают в совокупности около 140 показателей.

«Для того чтобы донастраивать меры поддержки семей с детьми, необходимо четко знать их потребности в каждом конкретном регионе. Эту задачу поможет решить мониторинг ключевых индикаторов реализации в регионах семейной политики, формируемый в рамках национального проекта «Семья», — пояснил представитель Минтруда. Новый инструмент позволит оценить уровень развития сервисов и инфраструктуры, ориентированных на семью, эффективность реализации мероприятий, от которых зависит благополучие семьи и планы по рождению детей, в каждом субъекте, добавили в пресс-службе.