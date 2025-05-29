Задержанный под Калининградом поисковик-блогер получил 4,5 года колонии (фото)

Задержанный под Калининградом поисковик-блогер получил 4,5 года колонии (фото)
Фото: скриншот видео пресс-службы УФСБ России по Петербургу и Ленобласти
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Задержанному в Калининградской области руководителю петербургского поискового отряда «Юрий Гагарин» Михаилу Семёнову оставили без изменений приговор в виде 4,5 лет колонии общего режима за попытку продажи ручного советского пулемёта Дегтярёва вместе с боекомплектом (апелляция была назначена на 22 мая этого года).

Обвинительный приговор был озвучен Семёнову, известному по ютуб-каналу «Юрий Гагарин — Russian war diggers», ещё в октябре прошлого года, ему вменяли статьи 222 часть 2; 222.1 часть 1 и 222 ч.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Ранее пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти публиковала видео задержания, на котором Семёнов признавался, что часть запрещённых предметов он хранит дома.

В ходе обысков оперативники изъяли у него части огнестрельного оружия, патроны (179 штук), артиллерийские снаряды (21 штука), электродетонаторы (18 штук), противотанковые (3 штуки) и минометные мины (8 штук), гранаты (6 штук), 3 кг тротила, капсюли и 500 граммов дымного пороха.

Отметим, что ранее Семёнов дважды получал условные сроки по той же статье.

Поисковый отряд «Юрий Гагарин» получил своё название в 2016 году. Его основателями являются Юрий Гончар и Михаил Семёнов. Отряд занимается поиском и захоронением бойцов Красной армии, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, однако со временем, как уверяют его создатели, география поиска расширилась.

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