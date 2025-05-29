ЦГКБ заказала поставку рентгенотелевизионного аппарата за 27 млн рублей

Центральная городская клиническая больница Калининграда заказала поставку рентгенотелевизионного аппарата за 27 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно проекту контракта, исполнителю работ необходимо поставить новое оборудование. Гарантия производителя должна составлять не менее 12 месяцев. Этот период должен отсчитываться со дня подписания акта ввода. Поставить аппарат необходимо в течение 150 дней после заключения контракта.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 мая. Начальная цена контракта составляет 27 млн рублей. Подрядчика планируется определить 2 июня.