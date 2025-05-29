Власти Янтарного ищут подрядчика, который благоустроит зону отдыха вокруг пруда

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Власти Янтарного ищут подрядчика для благоустройства общественного центра микрорайона. Информация о соответствующей закупке опубликована на сайте регионального центра торгов.

На создание новой зоны отдыха предусмотрено 10 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Работы предстоит провести в границах сквера у домов 110В, 102, 102В, 102Г и 100 на ул. Советской и спортивной площадки. Подведение итогов закупки состоится уже в пятницу, 30 мая.

Напомним, проект победил в голосовании по выбору общественной территории для благоустройства в 2025 году. В рамках «создания общественного центра микрорайона» запланированы «обустройство зоны отдыха вокруг пруда с установкой декоративных газонов со встроенными скамейками, устройство автопарковок, ярмарочного пространства с перспективой строительства отдельно стоящих торговых павильонов, площадки для кафе и детской площадки для семейного отдыха».

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