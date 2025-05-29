В минстрое назвали промежуточных лидеров голосования за объекты благоустройства (фото)

С 21 апреля в голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 36 тысяч жителей Калининградской области. Территории, набравшие на сегодняшний день максимальное число голосов, назвали в региональном минстрое.

«На сегодняшний день лидируют:

• Калининград — территория у озера Зимнего (ул. Судостроительная),

• Краснознаменск — парковая зона на ул. Парковой,

• Мамоново — территория в границах ул. Железнодорожной, Чехова и Спортивной,

• Нестеров — сквер „Молодёжный“ на ул. Черняховского,

• Правдинск — ул. Красноармейская», — сообщили в Telegram-канале министерства.

В этом году в голосовании участвуют 35 общественных территорий. Проголосовать можно через портал zagorodsreda.gosuslugi.ru и в специальных пунктах. Голосование продлится до 12 июня. Территория-победитель получит финансирование из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».