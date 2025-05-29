В минстрое назвали промежуточных лидеров голосования за объекты благоустройства (фото)

С 21 апреля в голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 36 тысяч жителей Калининградской области. Территории, набравшие на сегодняшний день максимальное число голосов, назвали в региональном минстрое.
«На сегодняшний день лидируют:
• Калининград — территория у озера Зимнего (ул. Судостроительная),
• Краснознаменск — парковая зона на ул. Парковой,
• Мамоново — территория в границах ул. Железнодорожной, Чехова и Спортивной,
• Нестеров — сквер „Молодёжный“ на ул. Черняховского,
• Правдинск — ул. Красноармейская», — сообщили в Telegram-канале министерства.
В этом году в голосовании участвуют 35 общественных территорий. Проголосовать можно через портал zagorodsreda.gosuslugi.ru и в специальных пунктах. Голосование продлится до 12 июня. Территория-победитель получит финансирование из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».