В Калининградской области определили территории для благоустройства в 2026 году

В Калининградской области определили территории для благоустройства в 2026 году
Изображение: правительство Калининградской области
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В Калининградской области подвели итоги V Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства. Оно проходило с 21 апреля по 12 июня по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как сообщает региональный минстрой, в регионе в 2026 году благоустроят пять общественных территорий.

В Калининграде победила территория у Зимнего озера на улице Судостроительной — её выбрали 7 190 человек. В Мамоново больше всего голосов набрал проект благоустройства территории в границах улиц Железнодорожной, Чехова и Спортивной — 1 156 голосов. В Нестерове жители поддержали проект благоустройства сквера «Молодёжный» на улице Черняховского — 592 голоса. В Краснознаменске выбрали парковую зону на улице Парковая — за неё проголосовали 3 774 человека. В Правдинске победила территория на улице Красноармейской — 2 128 голосов.

В ведомстве также напомнили, что по выбору жителей за пять лет благоустроили 283 общественные и дворовые территории. Так, в области появились Парк Победы в Черняховске, Аллея героев в Советске, Центральная площадь в Гвардейске и научная детская площадка в Калининграде. Еще семь новых пространства реализуют в этом году в Балтийске, Янтарном, Немане, Черняховске, Правдинске и Краснознаменске.

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