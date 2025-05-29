Калининградский учёный попал в список кандидатов в члены-корреспонденты РАН

Калининградский учёный стал кандидатом в члены-корреспонденты Российской Академии наук. По данным источника «Нового Калининграда», кандидатура Александра Храмова была утверждена 29 мая общим собранием отделения РАН по специальности «Вычислительные, локационные, телекоммуникационные системы и элементная база».

Доктор физико-математических наук, профессор Александр Храмов возглавляет «Балтийский центр нейротехнологий и искусственного интеллекта» БФУ имени Канта. В его сферу профессиональных и научных интересов входят: теория сложных систем, искусственный интеллект в медицине, создание новых математических методов в нейронауке, включая методы машинного обучения и вейвлет-анализа, когнитивные исследования, разработка интерфейсов мозг-компьютер для реабилитации и мониторинга состояний человека, теория сложных сетей и синхронизации, ее применения к исследованиям мозга человека.