На разработку генсхемы берегозащитных мероприятий региона выделяют 233 млн

В Калининградской области вновь собираются разработать генеральную схему берегозащитных мероприятий с проведением комплексных научных исследований состояния берегов и динамики береговых процессов. К поиску подрядчика для выполнения работ готовится ГБУ «Балтберегозащита». Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Объём финансового обеспечения — 233 333 333,33 рубля. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Анонс аналогичной закупки был опубликован в 2024 году. Тогда на работы готовы были потратить 250 млн рублей.