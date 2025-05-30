СМИ: Минцифры потратит 7 млрд на интернет с ограничениями для школ и избиркомов

Минцифры РФ заказывает у «Ростелекома» услуги интернет-провайдера для российских школ, колледжей и избирательных комиссий на 7,7 мрлд руб. Согласно техзаданию, в интернете для школьников должен быть запрещён доступ к материалам, внесённым Минюстом в перечень экстремистских. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на портал госзакупок.

Закупка входит в топ-15 крупнейших государственных закупок за 2025 год (без учета финансовой, строительной и фармацевтической отраслей), подсчитала поисково-аналитическая система «Тендерплан» для «Ведомостей».

Вход будет закрыт на сайты из реестров Роскомнадзора, а также на ресурсы, запрещенные по закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно документу, к такой информации относится контент, склоняющий к суициду, употреблению наркотиков, оправданию насилия, а также пропагандирующий педофилию, нетрадиционные сексуальные отношения и т. д.

Дети, используя школьный интернет, также не смогут зайти на порносайты, порталы игр, в социальные сети и на ресурсы с мемами. В школах также будет заблокирован доступ к ресурсам с чайлдфри-идеологией.

Ограничения для школьников не должны распространяться на интернет-доступ для преподавателей и администрации образовательных учреждений.