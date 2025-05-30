Погода в Калининградской области 30 мая

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Днём в пятницу, 30 мая, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +19°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер юго-западный, 4 м/с. Вероятность осадков — 64%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +16°C, на востоке области +20°C. На западе ожидается небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу ясно. Температура утром +14°C, днём +18°C, вечером +17°C. Влажность составит 86%, давление — 760 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «пятница начинается с солнечного неба и лишь на западном горизонте видна небольшая перистая облачность приближающегося фронтального раздела: к полудню облака (преимущественно среднего/верхнего яруса) уплотнятся над Калининградом, западом и побережьем, на востоке области они появятся ко второй половине дня. В Калининграде сегодня довольно комфортно: до +17...+19°С, в прибрежной зоне прохладнее (+15...+17°С), а на востоке до приятных +20°С. После обеда при прохождении теплого фронта облачно с прояснениями и местами не исключены небольшие дожди/морось, на побережье возможна дымка. На западе и в Калининграде после обеда (к 15-16ч) похолодает до +14...+16°С».

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