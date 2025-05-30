«Шикарная возможность» отдохнуть на природе: погода в Калининграде на выходные

По сезону тёплую погоду после умеренной прохлады синоптики обещают Калининграду и области в первый день лета. Подробный прогноз на выходные дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В воскресенье гребень антициклона подарит тёплую погоду, первый день июня станет летним не только на календаре: днём до +20...+25°C, вечером атмосферная неустойчивость может принести локальные осадки и грозы — в этой части прогноз будет уточняться. Если хотите провести время на природе, то воскресенье (по крайней мере, первая половина дня) — шикарная возможность!», — говорится в сообщении.

В субботу ночью +11...+14°C, преимущественно облачно и возможны небольшие дожди по области. Днём в прибрежной зоне +13...+15°C, в Калининграде и области до +16...+18°C (по востоку области до +19°C). Утром и в первой половине дня облачно с прояснениями и местами возможны небольшие дожди/морось, после обеда и вечером переменная облачность и без существенных осадков. К вечеру в прибрежной зоне возможна дымка. Ветер западный/северо-западный, умеренный (4-9 м/с), в порывах до 10-13 м/с.

В воскресенье ночью +6...+10°C, малооблачно и без осадков. Днём в Калининграде и области до +20...+24°C (местами до +25°C), переменная облачность, во второй половине дня и вечером есть вероятность локальных ливней и гроз. Ветер переменный с юго-восточного на юго-западный, слабый (2-5 м/с), при осадках во второй половине суток порывистый.

«В начале грядущей недели с большей вероятностью сохранится влияние северных умеренных воздушных масс, что означает для нас умеренную прохладу (+15...+20°C днем), кратковременные осадки исключать не стоит. К середине недели у моделей складывается благоприятный сценарий для короткой волны тепла», — добавили в паблике.