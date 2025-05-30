Под Правдинском волонтёры восстановили мозаику на остановке (фото)

Волонтеры движения «Наследие стен» провели работу по восстановлению мозаики на остановке в посёлке Извилино Правдинского округа. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Мозаика была создана неизвестным мастером в 1979 году, о чем свидетельствует дата, выложенная мозаичной техникой. На стенах павильона изображены бабочки, цветущие растения и незамысловатые растительные орнаменты.

Изображения долгие годы были скрыты под слоями объявлений, краски и клея. «Теперь, благодаря усилиям добровольцев, мозаика раскрыла свою первоначальную красоту. Волонтеры вручную очистили каждый фрагмент, возвращая панно к его былой красоте», — добавляет администрация округа.