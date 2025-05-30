В России выросло число мошенничеств в домовых чатах

В России фиксируется рост количество мошенничеств, связанных с домовыми соседскими чатами. Как сообщает РИА «Новости. Недвижимость», в основном это распространение проникшими туда аферистами фишинговых ссылок, фальшивых квитанций за ЖКХ и «сборы средств на ремонт».

Создать чат для жильцов дома или подъезда могут жители, представители управляющей компании или сторонняя организация. На практике чаще всего такие чаты создаются активными жильцами, которые стремятся наладить коммуникации и обсуждать общие вопросы. «Размещения QR-кодов и ссылок на чаты в подъезде следует избегать из-за участившихся случаев расклейки злоумышленниками фальшивых объявлений якобы с приглашениями в них. Переходя по таким ссылкам, человек рискует попасть на мошеннические сайты, о чем следует предупредить жильцов дома», — объяснил адвокат Александр Зелинко и порекомендовал сообщать о создании чата устно или с помощью информационных листовок.

Гендиректор сервисной компании «Азбука» Татьяна Демина рассказала, что треть мошеннических схем в чатах приходится на рассылку поддельных квитанций на оплату услуг ЖКХ, 25% — на сборы средств якобы ради срочного ремонта общего имущества, 20% — на взлом аккаунтов участников чата. Кроме того, распространена организация поддельных голосований и социальных опросов, чтобы украсть личные данные.

Чтобы распознать афериста, Демина рекомендовала обратить внимание на такие «тревожные сигналы», как запросы денег вне протокола чата, распространение подозрительных ссылок и незнание деталей о доме, в котором проживают участники чата. Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперт советует не переводить деньги без общего собрания жильцов и игнорировать все срочные сборы, а также проверять рассылаемые квитанции через управляющую компанию.