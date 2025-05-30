МЧС: в Калининградской области обнаружили 6,7 тыс. взрывоопасных предметов

В Калининградской области с начала года обнаружили более 6,7 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, в том числе 46 авиабомб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Последние взрывоопасные предметы обнаружили специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России и Невского спасательного центра 29 мая. Пиротехники ведомства уничтожили 13 авиабомб и 22 взрывателя. Их обнаружили в Краснознаменском и Черняховском округах.

В начале мая сообщалось, что в регионе с начала года было обнаружено 565 взрывоопасных предметов, в том числе 11 авиабомб.