МЧС: в Калининградской области обнаружили 6,7 тыс. взрывоопасных предметов

Все новости по теме: Безопасность

В Калининградской области с начала года обнаружили более 6,7 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, в том числе 46 авиабомб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Последние взрывоопасные предметы обнаружили специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России и Невского спасательного центра 29 мая. Пиротехники ведомства уничтожили 13 авиабомб и 22 взрывателя. Их обнаружили в Краснознаменском и Черняховском округах.

Фото: пресс-служба МЧС России

В начале мая сообщалось, что в регионе с начала года было обнаружено 565 взрывоопасных предметов, в том числе 11 авиабомб.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter