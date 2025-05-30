На ремонт лифта в Областной клинической больнице выделяют 650 тыс. рублей

Все новости по теме: Медицина

В Областной клинической больнице планируют провести ремонт лифта с заменой запасных частей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 650 тыс. рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В марте 2025 года в областном минэкономразвития сообщали о введении в эксплуатацию нового лифта в ОКБ. В ходе работ было предусмотрено возведение шахты и холла, внутренняя отделка стен, полов и потолков, устройство входов со стороны улицы и со стороны существующего здания.


Фото: сайт министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области

«Раннее в учреждении уже заменили оборудование двух лифтов, однако это полностью не решило проблему оперативного подъёма экстренных пациентов на верхние этажи. Теперь благодаря большой вместимости кабины, а также широкому проходу лифт позволит стационару учреждения значительно увеличить маневренность и пропускную способность в транспортировке лежачих пациентов», — комментировал министр здравоохранения Сергей Дмитриев.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter