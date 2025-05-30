На ремонт лифта в Областной клинической больнице выделяют 650 тыс. рублей

В Областной клинической больнице планируют провести ремонт лифта с заменой запасных частей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 650 тыс. рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В марте 2025 года в областном минэкономразвития сообщали о введении в эксплуатацию нового лифта в ОКБ. В ходе работ было предусмотрено возведение шахты и холла, внутренняя отделка стен, полов и потолков, устройство входов со стороны улицы и со стороны существующего здания.





Фото: сайт министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области

«Раннее в учреждении уже заменили оборудование двух лифтов, однако это полностью не решило проблему оперативного подъёма экстренных пациентов на верхние этажи. Теперь благодаря большой вместимости кабины, а также широкому проходу лифт позволит стационару учреждения значительно увеличить маневренность и пропускную способность в транспортировке лежачих пациентов», — комментировал министр здравоохранения Сергей Дмитриев.