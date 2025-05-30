В Калининграде впервые появился свой член-корреспондент Российской Академии наук

В Калининграде впервые появился свой член-корреспондент Российской Академии наук
Александр Храмов. Фото: БФУ им. Канта
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Калининградского учёного избрали членом-корреспондентом Российской Академии наук. Список избранных общим собранием членов Академии, в который попал доктор физико-математических наук, профессор Александр Храмов, 30 мая появился на официальном сайте РАН.

О том, что учёный, представляющий Калининград, впервые удостоен этого звания, Александр Храмов рассказал «Новому Калининграду».

«Насколько я знаю историю, в Калининграде действительно никогда не было членов Российской Академии наук. Наверное, я здесь первопроходец, — признался Храмов. — Избрание не то, чтобы неожиданным стало, потому что это было результатом той работы, которую вёл я и моя лаборатория в течение многих лет. Конечно, огромная благодарность Российской Академии наук и глубокоуважаемым академикам, членам-корреспондентам нашей Российской Академии за эту поддержку, за то, что они поверили в меня. Это высокое звание налагает и определенные обязательства дальше развивать российскую науку».

Профессор сообщил, что намерен и дальше работать в БФУ имени Канта, где он возглавляет «Балтийский центр нейротехнологий и искусственного интеллекта». По его словам, член-корреспондент РАН в рядах сотрудников университета — это большой плюс.

«Захочет ли университет воспользоваться этой преференцией, во многом это зависит от самого университета, — продолжил учёный. — Вообще, мне кажется, это признание того, что в Калининграде делается большая наука, серьезная наука, притом на самых современных направлениях, связанных с искусственным интеллектом, с обработкой больших данных, с применением этих технологий в биомедицине».

Александр Храмов, переехал в Калининград из Казани всего четыре года назад. Он выразил благодарность Калининградской области и руководству региона за создание благоприятных условий для работы.

«Я хочу поблагодарить сенатора Калининградской области Александра Владимировича Шендерюка-Жидкова, потому что он играл большую роль в том, что я переехал Калининградский регион. Здесь чувствуется огромная забота и поддержка ученым от руководства (и предыдущего губернатора — Антона Андреевича Алиханова, и нынешнего губернатора — Алексея Сергеевича Беспрозванных)», — добавил учёный.

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