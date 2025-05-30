В Рыбачьем приостановлена работа кафе после отравления посетителей (фото)

Работа кафе «Рыбный двор Фишхофф» в посёлке Рыбачий приостановлена на 80 суток по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства провели в заведении проверку, основанием для которой послужило заболевание кишечной инфекцией двух посетителей кафе «Рыбный двор Фишхофф». «Выявлены многочисленные нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, что подтверждено неудовлетворительными результатами лабораторных исследований (реализация продукции с истекшими сроками годности, допуск к работе сотрудников без медицинского осмотра, планировка помещений не соответствует техническому регламенту, содержание помещений неудовлетворительное, на объектах предприятия общественного питания обнаружены бактерии группы кишечной палочки)», — резюмировали в Роспотребнадзоре.

Управлением было принято решение о наложении временного запрета деятельности. Материалы об административном правонарушении направили в Зеленоградский районный суд, который вынес постановление о назначении административного наказания в виде приостановления на 80 суток деятельности в части оказания услуг общественного питания в кафе «Рыбный двор Фишхофф».

Получить комментарий у администрации кафе не удалось: по указанному в сети номеру телефона никто не ответил.