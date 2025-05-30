Hyundai отзывает в России свыше 99 тыс. авто из-за риска возгорания

Представительство автоконцерна Hyundai в России — ООО «Хендэ Мотор СНГ» — отзывает 99 256 автомобилей из-за риска возгорания вследствие возможного короткого замыкания в модуле блока ABS. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росстандарт.

«Изредка в модуле HECU (блок АБС) может возникать короткое замыкание, что может увеличить риск возгорания в моторном отсеке», — уточнили в Росстандарте, отметив, что под отзывную кампанию подпали автомобили Hyundai моделей Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованные в 2010-2025 гг. На отзываемых автомобилях планируется выполнить бесплатную замену мультипредохранителя.

Владельцев подлежащих отзыву автомобилей проинформируют представители ООО «Хендэ Мотор СНГ» письмом или по телефону. Самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.