Власти выделили средства на примыкание набережной Пионерского к порту (исправлено)

Все новости по теме: Строительство променада в Светлогорске
Власти выделили средства на примыкание набережной Пионерского к порту (исправлено)

Областные власти выделили средства на строительство примыкания от международного морского терминала в Пионерском к променаду. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Протяжённость объекта капитального строительства составит 120 метров. Предполагаемая стоимость сооружения составит 29,9 млн рублей. Все средства выделяются из областного бюджета. Срок реализации — 2025-2026 годы.

Деньги будут направлены на строительство и разработку проектной документации. Заказчиком является «Балтберегозащита». Распорядителем бюджетных средств является региональное министерство строительства и ЖКХ.

Исправлено:

Ранее в тексте была допущена ошибка. Планируется строительство примыкания порта Пионерского к набережной. Строительство общего со Светлогорском променада запланировано к 2030 году.

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