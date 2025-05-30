Умер последний участник советской разведгруппы «Джек» Геннадий Юшкевич

Умер последний участник советской разведгруппы «Джек» Геннадий Юшкевич
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Последний и самый младший участник советской разведгруппы «Джек» Геннадий Юшкевич умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщает портал NEFT.by.

Геннадий Юшкевич родился 1 января 1928 года в Минске в семье служащих. В сентябре 1941 года лишился матери и осенью-зимой того же года был воспитанником Минского детского дома № 4, откуда с помощью воспитательницы бежал.

В декабре 1943 стал бойцом-партизаном специальной диверсионно-разведывательной группы «Чайка», действовавшей под Минском от штаба Западного и 3-го Белорусского фронтов.В июле 1944 года кадровики, узнав, что Геннадий несовершеннолетний, отчислили его из военной разведки, предложив взамен учёбу на курсах киномехаников. Однако по его просьбе ему дали направление в одну из близлежащих зенитно-артиллерийских частей. По дороге туда, увидев грузовик, в кузове которого находились девять человек во главе с капитаном П.А. Крылатых, зацепился за борт и присоединился к боевым товарищам, с которыми познакомился ещё в рядах «Чайки». Так Юшкевич стал самым молодым участником группы «Джек».

Согласно справке правительства Калининградской области, спецразведгруппа «Джек» была заброшена в ночь с 26 на 27 июля 1944 года в глубокий тыл на территорию Восточной Пруссии и действовала в непосредственной близости от места расположения ставки Гитлера («Волчьего логова»). В центр разведчики передавали сведения о противнике, линии укреплений. Действуя в сложнейших условиях, группа несла тяжёлые потери. Связь с штабом фронта прекратилась в декабре 1944 года. После освобождения района действия группы наступавшими частями Советской Армии в штаб фронта возвратились только три разведчика, отбившиеся от группы во время боёв и сумевшие укрыться от преследования.

Подвигу разведгруппы посвящены фильмы «Вызываем огонь на себя» и «Парашюты на деревьях», которые сняты по одноименным книгам, написанным в соавторстве или лично участниками разведгруппы. В 2005 году вышла первая книга Геннадия Юшкевича о своих товарищах «Увидеть Пруссию и... умереть: легендарная разведгруппа „Джек“. Свидетельство оставшегося в живых».

В Калининградской области на месте гибели в бою с эсэсовцами в ночь с 10 на 11 сентября 1944 года разведчика Иосифа Зварика установили обелиск в честь подвига группы «Джек».

В 2017 году киностудия «Ленфильм» сообщала о намерении включить в производственный план создание фильма о разведчиках из группы.


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