Россельхознадзор оштрафовал «дочку» «Мираторга» за небезопасные пестициды

«Калининградскую мясную компанию», являющуюся дочерним предприятием «Мираторга» оштрафовали за небезопасное использование пестицидов на территории Калининградской области. О привлечении юрлица к административной ответственности сообщила в пятницу, 30 мая, пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В контрольном ведомстве уточнили, что в марте текущего года специалистами была проведена внеплановая документарная проверка в отношении упомянутой компании, осуществляющей деятельность на территории Гусевского, Озерского, Неманского, Черняховского районов.

«В рамках контрольного мероприятия в результате анализа сведений за 2024 год выявлено более 100 случаев нарушения регламентов применения при выращивании кукурузы и других зерновых культур, а именно: осуществлялось превышение дозировки применения пестицидов и применение пестицидов, не регламентированных к применению на данной культуре», — пояснили в Россельхознадзоре.

По факту выявленных нарушений в апреле этого года «Калининградская мясная компания», а также должностное лицо, ответственное за применение пестицидов и агрохимикатов, были привлечены к административной ответственности по ст. 8.3 КоАП РФ с назначением административного штрафа.

«Юридическому лицу вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. В мае 2025 года штраф был оплачен», — добавили в ведомстве.

В пятницу «Новый Калининград» обратился за комментарием в пресс-службу «Мираторга», однако оперативного ответа не получил.