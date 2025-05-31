Погода в Калининградской области 31 мая

Днём в субботу, 31 мая, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +18...+19°C. Атмосферное давление — 761 мм, ветер западный, 5 м/с. Вероятность осадков — 75%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +15°C, по востоке области +20°C. По всей территории региона ожидается небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу пасмурно. Температура утром +15,6°C, днём +16,7°C, вечером +11,1°C. Влажность днем составит 74%, давление — 762 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в субботу «днем в прибрежной зоне +12...+15℃, в Калининграде и области +16...+18℃ (местами до +19℃). Утром и в первой половине дня облачно/облачно с прояснениями и временами не исключены небольшие дожди/морось. Во второй половине дня и вечером малооблачно и без существенных осадков. Ветер западный/северо-западный умеренный (4-9 м/с), в порывах до 10-13 м/с».


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