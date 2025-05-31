Власти хотят разместить видеокамеры на «проблемных» мусорных площадках Калининграда







Минприроды и минрегионконтроля области совместно с администрацией Калининграда, «ЕСОО» и транспортировщиками отходов обследовали «наиболее проблемные» контейнерные площадки в городе. По результатам выезда был принят ряд решений, отмечает телеграм-канал минприроды.

Проведенное обследование убедило власти в «необходимости размещения камер видеонаблюдения на контейнерных площадках в целях выявления нарушителей, сбрасывающих на контейнерные площадки строительные отходы, и дальнейшего их привлечения к административной ответственности». Кроме того, «дано поручение активизировать работу по выявлению организаций и предпринимателей, размещающих свои отходы на контейнерных площадках, в отсутствие договоров на их транспортирование».

Также планируется переустроить «проблемные» площадки для сбора мусора, приведя в надлежащее состояние твердое покрытие и ограждения и увеличив количество и объем контейнеров.