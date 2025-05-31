В Калининграде выбрали подрядчика для капремонта исторического здания тюрьмы

В Калининграде завершен конкурс на «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Комплекс зданий земельного и административного суда, здание тюрьмы“, 1933 г.». Согласно информации, размещенной на сайте регионального центра торгов, подрядчик определен, но его данные не уточняются.

Заказчиком выступал Калининградский государственный технический университет, начальная цена контракта составляла 38 288 477,21 руб. «По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Победителем аукциона признается участник закупки идентификационный № 118971728, с ценовым предложением 35 991 168,53 руб.», — говорится в итоговом протоколе. Победителю предстоит провести капитальный ремонт внутренних нежилых помещений: помещения 1-го этажа, цокольного и лестничной клетки на Генделя, 1-3, где в настоящее время размещается общежитие КГТУ.