Калининград получил более 50 млн на ремонт и обновление базы молодежных клубов

Калининградская область получила субсидию из федерального бюджета, став одним из победителей во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых» нацпроекта «Молодёжь и дети». В заявку вошёл проект МАУ «Молодёжный центр» Калининграда. Об этом сообщила с своем телеграм-канале сити-менеджер Елена Дятлова.

«На сумму свыше 50 млн руб. мы отремонтируем 7 и обновим материально-техническую базу 9 клубов. К примеру, в студии „Антей“ (пр-т Мира, 85) появятся оборудование для звукозаписи и музыки, а на ул. О. Кошевого, 1 создадим квест-комнату», — уточнила Елена Дятлова.

Как уточнила сити-менеджер, в настоящее время проходит капремонт в молодёжных клубах на ул. Кошевого, 1, ул. Зоологической, 9-а, ул. Воздушной, 22, ул. Батальная, 32 А После проведения летних лагерей отремонтируют клубы на ул. Кошевого, 3, пер. Карташева, 12, ул. Дзержинского, 44.