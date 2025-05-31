В Калининграде смонтировали архитектурно-художественную подсветку на пр. Мира, 33-35 (фото)

В Калининграде украсили подсветкой еще один дом на проспекте Мира . Об этом сообщила в своем телеграм-канале региональный Фонд капремонта.

«Смонтировали архитектурно-художественную подсветку на проспекте Мира, 33-35 в Калининграде. Подсветили рустованный первый этаж, пилястры с изящными капителями, сандрики и венчающий карниз с звёздами и кронштейнами, словом, все архитектурные детали дома. Мягкий тёплый свет не бьёт в окна, не бликует и не засвечивает поверхности», — уточнили в ФКР.

Как отметили в фонде, «в городе стало ещё безопаснее и комфортнее для вечерних прогулок».