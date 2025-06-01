Погода в Калининградской области 1 июня

Днём в воскресенье, 1 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +23°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер юго-восточный, 2 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +20°C, на востоке области +25°C. Ночью температуры опустятся до +11°C на побережье и до +6°C — на востоке.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье ясно. Температура утром +14,4°C, днём +22,9°C, вечером +23,1°C. Влажность составит до 93%, давление — 762 мм.