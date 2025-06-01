СМИ: доля перерабатывающих россиян достигла исторического минимума

Доля жителей России, которые работают свыше 40 часов в неделю, опустилась до 3,3%, что стало историческим минимумом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Количество работающих россиян составило 73,75 млн человек. Из них работали свыше установленных законодательством часов 2,46 млн. Годом ранее занятость больше стандартной рабочей недели была у 3 млн россиян, или 4,1% от всей рабочей силы.

Издание также сообщает, что уменьшение количества перерабатывающих произошло из-за сокращения тех, кто работал от 41 до 50 часов: с 3,1% до 2,5%. В абсолютном выражении доля таких сотрудников снизилась до 1,88 миллиона с 2,3 миллиона. Более 51 часа в неделю в январе-марте работали 586 тысяч человек против 678 тысяч годом ранее, или 0,8% и 0,9% соответственно.

«В целом подавляющее большинство россиян работало от 31 до 40 часов в неделю — 66,7 миллиона человек, или 90,4%. При этом были и те, кто работал в неделю менее 9 часов — их число выросло за год на треть, до 406 тысяч человек. Однако от общей рабочей силы эта категория занимает всего 0,5%. В среднем россиянин в первом квартале работал 38,3 часа, что немного ниже 38,5 часа за аналогичный период прошлого года», — пишет информагентство.

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