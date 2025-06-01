В Гурьевске открылся замок Нойхаузен (фото)

В Гурьевске открылся замок Нойхаузен (фото)
Фото: телеграм-канал Андрея Ермака

В Гурьевске открылся замок Нойхаузен. Об этом в своём телеграм-канале сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

«Реконструированный замок „Нойхаузен“ технически открыт... И уже сегодня с 10:00 до 12:00 было продано 500(!) билетов на экскурсию. Отличный проект получился! Браво всем причастным!» — отметил министр.

Дату открытия замка Нойхаузен назвали в середине апреля 2025 года. При этом в сентябре 2024-го сообщалось, что замок Нойхаузен откроется в середине мая. Директор подрядной организации Михаил Тимошенко отмечал, что «это на год раньше, чем обязаны по проекту и по обязательствам» по региональной программе вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот.

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