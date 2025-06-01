В Калининградской области за год увеличилось количество семей с тремя детьми

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В Калининградской области за год увеличилось количество семей с тремя детьми. Об этом в своём телеграм-канале 1 июня написал губернатор Алексей Беспрозванных.

Глава региона отметил, что в 2025 году семей, где воспитывается минимум три ребёнка, увеличилось на 14,3% по сравнению с 2024-м. Для детей и мам, по словам губернатора, областные власти «создают все условия». Приоритетная задача — развитие здравоохранения. Беспрозванных написал, что на оборудование, ремонт детских отделений в медучреждениях, перинатальном центре в 2025 году выделили 694,3 млн рублей, а само финансирование увеличили в 2,7 раза.

«В городской детской стоматологической поликлинике продолжаем обновлять лечебные кабинеты и оборудование. Закуплены конусно-лучевой компьютерный томограф, ортопантомограф, а также шесть стоматологических установок. Летом планируем открыть детскую поликлинику на Молодой Гвардии. Работаем, чтобы у наших детей было счастливое детство. С праздником!» — подытожил губернатор.

В апреле Алексей Беспрозванных заявил, что поликлинику на улице Молодой Гвардии планируется открыть ко Дню города. По его словам, в районе поликлиники необходимо также привести в порядок подъездные пути. Власти Калининграда намерены разместить в этом районе автобусную остановку.

Как сообщили представители Городской детской поликлиники, в новом филиале на Молодой Гвардии предполагается открыть 12 участков — их переведут из филиала ГДП, расположенного на Набережной Трибуца. В настоящее время филиал на Трибуца рассчитан на 24 участка, располагается в приспособленных помещениях, он обслуживает детей, проживающих в новом микрорайоне по ул. Аксакова.

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