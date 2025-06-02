«Весьма комфортные и влажные дни»: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни жителей Калининграда и области ждёт умеренное тепло. Не исключены локальные ливни с вероятностью гроз. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник дожди вероятны в Калининграде и на западе региона до 6-8 часов утра, на востоке области — вплоть до полудня. Во второй половине суток небо прояснится, будет малооблачно и без осадков. Днём в Калининграде +16...+18°C, в прибрежной зоне +13...+16°C, по области до +18...+20°C. Ветер днём преимущественно западный, умеренный (4-9 м/с), в порывах до 10-14 м/с.

Во вторник ночью +6...+11°C, переменная облачность и местами не исключены кратковременные дожди, при прояснениях — туман. Днём в Калининграде и области +17...+19°C (местами до +20°C), в прибрежной зоне +13...+16°C. В течение дня переменная облачность, в прибрежной зоне — без существенных осадков, во второй половине дня возможны дымка/туман, в Калининграде и на западе переменная облачность, осадки маловероятны, а в континентальной части региона (Нестеровский, Озёрский, Гусевский, Правдинский, Черняховский, Краснознаменский, Неманский районы) вероятны локальные кратковременные ливни, местами возможны грозы. Вечером малооблачно и без осадков. Ветер ночью преимущественно южный, днём — западный, к вечеру переменный на северо-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с).

В среду ночью в Калининграде и области +5...+9°C, в прибрежной зоне +9...+13°C, переменная облачность и без существенных осадков (местами возможен туман). Днём в Калининграде и области до +23...+26°C (местами до +27°C), переменная облачность и во второй половине дня, вечером вероятны локальные ливни и грозы. Ветер преимущественно южный, ночью, утром и вечером — слабый (2-5 м/с), днём умеренный (4-9 м/с), при осадках порывистый.

В четверг ожидается прохождение через регион циклона, который сформируется на юге Европы, в Средиземноморье. «Сейчас точный прогноз невозможен ввиду изменения его траектории в модельных расчётах — в зависимости от сектора циклона нам может достаться как вынос тепла с потенциалом для опасных гроз, так и умеренная/прохладная погода с обложными дождями у центра циклона (наиболее вероятный сценарий сейчас) — прогноз будет уточняться», — сообщили в паблике.

В конце недели в регионе ожидается умеренно тёплая погода. «Вероятнее всего, с пятницы по воскресенье днём будет около комфортных +20...+23°C, при этом влияние циклонической системы выразится в вероятности локальных и кратковременных осадков (и гроз). Так что ожидаем весьма комфортные и влажные дни со среднесуточной температурой около или чуть выше климатической нормы, начнётся ли метеорологическое лето в эти даты — узнаем чуть позже», — добавили синоптики.