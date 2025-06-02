Кароль Навроцкий от «Права и справедливости» стал президентом Польши

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Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий стал президентом Польши после второго тура выборов. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на СМИ республики.

Отмечается, что ЦИК Польши обработал 100% бюллетеней. По итогам второго тура Навроцкий получил 50,89%. Его соперник, кандидат от «Гражданской платформы» и мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 49,11% голосов.

По данным польского центризбиркома, явка на выборах 71,63%. Этот показатель стал рекордным. Первый тур прошёл 18 мая. В нём Тшасковский набрал больше, чем Навроцкий (31,1% против 29,7%).

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