КЖД: 7 июня из-за Дня Светлогорска корректируется расписание вечерней «Ласточки»

Расписание вечерней «Ласточки» сообщением Светлогорск — Калининград временно изменится 7 июня. Корректировка связана с празднованием в Светлогорске Дня города. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«7 июня последний вечерний электропоезд отправится со станции Светлогорск-2 в Калининград на 50 минут позже — в 23:30. „Ласточка“ проследует через Переславское со всеми остановками и прибудет на Южный вокзал в 00:30 8 июня. Всего в день проведения праздничных мероприятий на Светлогорском направлении через Переславское будет курсировать 40 пригородных поездов», — уточняют железнодорожники.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД».