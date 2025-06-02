КЖД: 7 июня из-за Дня Светлогорска корректируется расписание вечерней «Ласточки»

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Расписание вечерней «Ласточки» сообщением Светлогорск — Калининград временно изменится 7 июня. Корректировка связана с празднованием в Светлогорске Дня города. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«7 июня последний вечерний электропоезд отправится со станции Светлогорск-2 в Калининград на 50 минут позже — в 23:30. „Ласточка“ проследует через Переславское со всеми остановками и прибудет на Южный вокзал в 00:30 8 июня. Всего в день проведения праздничных мероприятий на Светлогорском направлении через Переславское будет курсировать 40 пригородных поездов», — уточняют железнодорожники.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД».

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