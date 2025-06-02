В Правительстве РФ заявили о разработке второго пакета мер против мошенничества

В Правительстве РФ заявили о разработке второго пакета мер против мошенничества
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Правительство России прорабатывает второй пакет мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством. Если до этого мы использовали в основном технические и информационные инструменты, то теперь также предусматриваем уголовную и административную ответственность для мошенников», — приводит информагентство слова Григоренко.

Он также напомнил, что 1 июня в России вступил в силу закон по борьбе с мошенниками. Ряд его положений уже заработал. Другие меры начнут действовать в августе и сентябре. В их число возможность ввести самозапрет на международные звонки и спам-обзвоны.

С 1 июня банки обязаны тщательнее контролировать денежные переводы и снятие наличных в банкоматах. Мера направлена на усиление борьбы с телефонным и онлайн-мошенничеством. Перед выдачей средств финансовые организации должны убедиться, что человек делает это добровольно, а не под давлением аферистов. К признакам, по которым система заподозрит преступный обман, относятся нетипичный характер операции, новое устройство, через которое совершается операция, наличие в базе данных мошеннических операций ЦБ сведений о получателе средств или устройстве и прочее.

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