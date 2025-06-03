Погода в Калининградской области 3 июня

Во вторник, 3 июня, в Калининградской области ожидается тёплая погода с переменной облачностью и кратковременными дождями. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +20°C (ночью температура опустится до +8°C). Ветер синоптики обещают северо-западный, слабый, около двух метров в секунду. Атмосферное давление близкое к норме — 759 мм ртутного столба.

Прогноз на вторник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает тепло и дожди по всей области. Причем, на побережье и в центральной части региона дожди будут умеренными, а на востоке — слабыми.

Самой высокой дневная температура должна быть восточнее Полесска, Гвардейска и Багратионовска — там будет около +21°C. В полосе Мамоново-Калининград-Полесск, а также в упомянутых выше Гвардейске и Багратионовске обещают +20°C. Вдоль побережья Балтики традиционно чуть прохладнее — не выше +17°C.

Ночью самая тёплая погода будет на побережье (до +13°C), в районе Калининграда, Полесска и Мамоново до +9°C, а во всех муниципалитетах восточнее Гвардейска, Славска и Железнодорожного включительно — до +8°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 3 июня допускает вероятность дневного дождя в Калининграде утром и днём, а на вечер обещает солнечную погоду.

Утром температура в Калининграде будет в районе +15,8°C, днём она поднимется до 18,4°C, а вечером опустится до +15,9°C. В течение суток обещают влажность на уровне 88%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» также дают на вторник прогноз, не исключающий локальные ливни и грозы в дневные часы (примерно с 10 до 17 часов по местному времени). При этом возникновения опасных конвективных явлений не ожидается (шквалы не более 15-17 м/с, град не крупнее 1 см).

«По свежим данным, на морском побережье дожди/ливни вероятны в утренние часы вторника, однако грозовой потенциал низкий», — добавляют эксперты.