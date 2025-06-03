Калининград занял 159 место среди городов мира по качеству жизни

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Калининград оказался на 159 месте в рейтинге городов мира по качеству жизни в 2025 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сайт Numbeo.

Лидером топа стала Гаага в Нидерландах. На втором месте Гронинген (Нидерланды), на третьем — Люксембург.

Среди российских городов в списке лучших по качеству жизни оказались Нижний Новгород (146 место), Калининград (159 место), Москва (195 место), Санкт-Петербург (212 место), Екатеринбург (235 место) и Новосибирск (238 место).

Всего в мировом рейтинге были представлены 263 города, в конце списка расположились Тегеран (Иран), Манила (Филиппины) и Лагос (Нигерия).

В исследовании городов оценивались такие показатели, как покупательская способность, уровень безопасности, здравоохранения, стоимость проживания, показатели климата и загрязнения, стоимость недвижимости по отношению к доходу, доступность транспорта.


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