В Калининградскую область не пустили 106 кг немецких автозапчастей (фото)

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Сотрудники таможенного поста МАПП Чернышевское обнаружили у водителя фуры 38 коробок с автомобильными запчастями, которые провозились с нарушением таможенного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба калининградской таможни.

Уточняется, что в зону таможенного контроля прибыло транспортное средство международной перевозки под управлением гражданина РФ. Тягач с прицепом был направлен на таможенный осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, а после — на таможенный досмотр. В технологическом ящике прицепа инспекторы обнаружили картонные коробки с новыми автозапчастями немецкого производства — гильзами двигателя, поршневыми кольцами, ремкомплектами и другими товарами. Общий вес незадекларированных товаров составил 106,3 кг.

Автозапчасти были изъяты. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование»).

Фото: пресс-служба таможни

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