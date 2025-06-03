В Калининградскую область не пустили 106 кг немецких автозапчастей (фото)

Сотрудники таможенного поста МАПП Чернышевское обнаружили у водителя фуры 38 коробок с автомобильными запчастями, которые провозились с нарушением таможенного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба калининградской таможни.

Уточняется, что в зону таможенного контроля прибыло транспортное средство международной перевозки под управлением гражданина РФ. Тягач с прицепом был направлен на таможенный осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, а после — на таможенный досмотр. В технологическом ящике прицепа инспекторы обнаружили картонные коробки с новыми автозапчастями немецкого производства — гильзами двигателя, поршневыми кольцами, ремкомплектами и другими товарами. Общий вес незадекларированных товаров составил 106,3 кг.

Автозапчасти были изъяты. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование»).