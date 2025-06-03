Суд: в Калининграде двухлетняя девочка получила травмы на детской площадке

В Калининграде взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка, пострадавшего в результате падения на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В июле прошлого года двухлетняя девочка, находясь на детской игровой площадке, упала и ударилась о металлическую конструкцию, выступающую из земли. У ребенка диагностировали травму лица, вывих зуба, который впоследствии пришлось удалить, травмы предплечья, ушибленные раны нижней губы, зажившие рубцами, ссадину подбородка. До настоящего времени девочка проходит лечение.

«Исследовав доказательства, суд установил, что имеется причинно-следственная связь между получением ребенком телесных повреждений и ненадлежащей организацией МКУ „Калининградская служба заказчика“ работ по содержанию игрового оборудования, а именно своевременному ремонту вышедшего из строя оборудования, его демонтажу либо замене, что явилось причиной нравственных и физических страданий несовершеннолетней», — отметили в суде.

В результате суд взыскал с МКУ «Калининградская служба заказчика» в пользу ребенка 45 000 рублей в счет компенсации морального вреда. Решение вступило в законную силу.

Получить оперативный комментарий в Калининградской службе заказчика не удалось.