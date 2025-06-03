В Балтийске подрядчика обвинили в мошенничестве при исполнении контракта

В Балтийске подрядчика обвинили в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калининградской области в своём телеграм-канале.

Обвинение в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ предъявили 30-летнему производителю работ, который является сотрудником одного из индивидуальных предпринимателей. По версии следствия, он в 2023 году при исполнении муниципального контракта на капитальный ремонт подъезда к городскому пляжу по улице Чехова использовал дорожные железобетонные плиты, которые не соответствовали требованиям. Материалы также стоили меньше заявленной цены и имели меньшую износоустойчивость. Обвиняемый подготовил документацию о работах, в которые внёс ложные сведения о выполнении условий контракта в полном объёме и в соответствие с техзаданием. На основании этого акта на счёт ИП перечислили более 1 млн рублей.

«Фигурант вину в инкриминируемом преступлении признал. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательной базы и установление иных возможных лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.