Погода в Калининградской области 4 июня

Днём в среду, 4 июня, в Калининградской области ожидается тёплая облачная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +26°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер южный, 5 м/с.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +22°C, на востоке области +26°C. Ночью температуры опустятся до +12°C на побережье и до +7°C — на востоке. При этом в приморских муниципалитетах днём могут пройти дожди
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду ясно. Температура утром +18,3°C, днём +26°C, вечером +23,3°C. Влажность составит до 92%, давление — 761 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 4 июня «днем в Калининграде и области до +23...+25°C (местами до +26°C), утром и в первой половине дня — малооблачно/переменная облачность и без осадков. Во второй половине дня и в течение вечера (после 16-17ч) в Калининграде и по области (особенно на западе) высока вероятность развития ливней и гроз, местами сильных. При этом, наличие в нижней тропосфере (0-1км) сдвига ветра до 10-15 м/с и существенной завихренности может привести к формированию суперячеек (мезоциклонов) с риском возникновения слабых шквалов и выпадения града (вряд ли диаметром более 1-2 см)».