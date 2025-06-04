Погода в Калининградской области 4 июня

Днём в среду, 4 июня, в Калининградской области ожидается тёплая облачная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +26°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер южный, 5 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +22°C, на востоке области +26°C. Ночью температуры опустятся до +12°C на побережье и до +7°C — на востоке. При этом в приморских муниципалитетах днём могут пройти дожди

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду ясно. Температура утром +18,3°C, днём +26°C, вечером +23,3°C. Влажность составит до 92%, давление — 761 мм.