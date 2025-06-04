Правительство России утвердило критерии неиспользуемой земли

Правительство России утвердило критерии неиспользуемой земли
Фото: «Новый Калининград»

Правительство России утвердило критерии неиспользуемого земельного участка. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Одним из признаков неиспользуемого участка станет захламление отходами более половины площади, которое не устранили в течение года с момента выявления. Для участков под строительство таким критерием стало отсутствие построенного и оформленного здания в течение пяти лет, если при этом не был установлен другой срок. Исключением будут участки под индивидуальное жилищное строительство, где срок составляет семь лет.

Земля также будет считаться неиспользуемой, если на ней есть здания с разрушенными крышами, стенами, поврежденными окнами или выпавшими из них стеклами. Участки будут также признаны неосвоенными в тех случаях, когда половина площади в течение года остаётся покрытой сорняками высотой более одного метра, а также деревьями и кустарниками, которые не являются предметами озеленения и благоустройства.

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