Эксперты рассказали, где калининградцы собираются отдыхать летом

Среди российских направлений, где калининградцы чаще всего бронируют размещение на лето, лидируют Краснодарский край, Санкт-Петербург и Алтайский край. Зарубежные направления возглавляют Абхазия, Турция и Беларусь. Об этом сообщают пресс-службы платформы онлайн-рекрутинга «hh» и сервиса бронирования «Островок».

Отмечается, что 73% жителей региона только выбирают даты и направления для отпуска, 19% уже отдохнули, а 8% идти в отпуск не намерены. Самыми популярными месяцами для отдыха традиционно стали август (60%) и июль (58%). Почти каждый третий выбирает отдых в начале лета (29%), каждый пятый предпочитает бархатный сезон, когда туристов на популярных курортах становится меньше, а цены на отдых снижаются (сентябрь — 25%).

Лидирующим форматом отдыха в отпуске стал пляжный — его выбирает половина опрошенных местных жителей (50%). На втором месте — активные виды отдыха (походы, велотуры, горные экскурсии). За них проголосовали 37% респондентов. Замыкают тройку лидеров спа-отели и санаторные курорты. Их предпочитает каждый третий житель региона (30%). Следом идут отдых дома или на даче (29%), а также экскурсионные туры (27%).

Планируемые затраты калининградцев на отпуск разнятся: 21% готовы потратить на отдых более 100 тыс. руб., а 18% респондентов пока не определились с бюджетом. Среди тех, кто уже спланировал свои расходы, 15% закладывают 80-100 тыс., 14% — 20-40 тыс., 10% — 40-60 тыс., а 9% — 60-80 тыс. рублей. Часть местных опрошенных (14%) планирует более экономный отдых, укладываясь в сумму до 20 тыс. руб.