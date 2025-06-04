БФУ им. Канта вошёл в топ лучших университетов мира

БФУ им. Канта занял 493 место в мире и 13 место среди российских вузов в международном рейтинге университетов Round University Ranking (RUR). Всего в рейтинг вошли 1237 университетов из 95 стран, включая 121 российский вуз. Информацию об этом учебное заведение разместило на своём сайте.

Методология RUR основана на оценке университетов по четырем основным блокам — преподавание, исследовательская деятельность, международное разнообразие и финансовая устойчивость. Данные по каждому из разделов оцениваются по 20 объективным показателям, исключающим профессиональные опросы экспертов.

«Впервые БФУ вошел в топ-500 лучших вузов мира. За этим стоит большая работа команды вуза. За год нам удалось качественно улучшить свое положение в общем мировом рейтинге на два балла за счет улучшения по всем блокам: преподавание (+1,3 балла), исследования (+2,2 балла), международное разнообразие (+0,7 балла), финансовая устойчивость (+5,4 балла)», — прокомментировал позицию в рейтинге и.о. ректора Максим Дёмин.