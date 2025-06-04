Трамвайная стрелка на пересечении Багратиона и Октябрьской перешла на автоматику

В Калининграде на пересечении улиц Багратиона и Октябрьской появилось автоматическое устройство управления стрелочным переводом. Теперь вагоновожатым не нужно переворачивать стрелку ломом, сообщает «Калининград-ГорТранс».

Автоматическая трамвайная стрелка работает с 1 июня. «Больше не надо покидать вагон. Время перехода сократилось, безопасность увеличилась. Специальный подогрев предотвращает сбои механизма в холодное время», — перечисляет преимущества транспортное предприятие.

Применение подобной технологии планируется расширить на всю трамвайную сеть города.