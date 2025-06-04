Приставы Багратионовска помогли россиянке взыскать 1 млн за погибшего в ДТП сына

В Багратионовске судебные приставы взыскали 1 млн рублей в пользу матери погибшего в ДТП мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Сын жительницы Тамбова попал в смертельную аварию по вине водителя грузовика, принадлежащего стройфирме, зарегистрированной в Калининградской области. Суд постановил взыскать с организации миллионную компенсацию в пользу матери погибшего. Однако организация-должник уклонилась от погашения задолженности. Поэтому судебные приставы наложили арест на все банковские счета фирмы. И когда на один из них поступили деньги от сделки, сумма долга в полном объеме была списана и направлена на депозит отделения.

Когда судебный пристав-исполнитель связалась с взыскательницей, чтобы уточнить реквизиты для перечисления задолженности, женщина призналась, что «уже и не надеялась получить эти деньги».