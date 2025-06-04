Автомобилистов предупреждают о временном закрытии движения по части дороги А-229

Калининградских автомобилистов предупреждают о перекрытии движения по части трассы А-229. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«С 23:30 до 00:00 5 июня и с 00:30 до 01:00 местного времени 6 июня 2025 года будет приостановлено движение на участке автомобильной дороги А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой км 40+700 в посёлке Солдатово Гвардейского муниципального округа. Ограничение движения связано с работами по монтажу пролётного строения пешеходного моста», — говорится в сообщении.

На время проведения работ будет организован объезд участка через автодорогу «Гвардейск — Истровка» и город Гвардейск согласно прилагаемой схеме. Участников движения просят заранее планировать поездки и соблюдать требования дорожных знаков.