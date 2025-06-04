Телефоны и шпаргалки: Рособрнадзор подсчитал число удаленных с ЕГЭ участников

С момента старта периода ЕГЭ в России с тестирования были удалены 483 человека. Об этом ТАСС сообщили в Рособрнадзоре.

«По состоянию на 4 июня 2025 года общее количество удаленных участников ЕГЭ составило 483», — говорится в сообщении. При этом за телефон из них удалили 153 человека, а за наличие справочных материалов — 283. Как уточнили в ведомстве, в числе самых распространенных причин удаления с ЕГЭ — использование средств связи, письменных заметок, шпаргалок, вынос из аудитории материалов, а также наличие микроустройств и их использование.

Основной период ЕГЭ начался 23 мая. С 16 по 23 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов, 3 и 4 июля — дни для пересдачи выпускниками одного из предметов по их выбору.